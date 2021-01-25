شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف محاكمة 20 محام بمركز مغاغة في المنيا بتهمة إهانة القضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استؤنفت اليوم، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، جلسات محاكمة 20 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين باهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

قال محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، وعضو لجنة الدفاع، ان المحكمة سوف تنفذ قراراتها السابقة، في نوفمبر الماضي، بفض الإحراز وسماع مرافعات المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي، في القضية المتهمين

كانت النيابة العامة قد وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.