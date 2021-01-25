شكرا لقرائتكم خبر عن «توفيق»: رجال الشرطة يواصلون جهودهم وتضحياتهم لتمضي مسيرة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن معركة الإسماعيلية سطرت سجلا مضيئا لرجال الشرطة وتضحياتهم.

وتابع رجال الشرطة يواصلون العطاء لترسيخ مبادىء الأمن والاستقرار، وأن تمضي مسيرة الوطن، بإنجاز مقومات الدولة العصرية والتطوير في كل المجالات.

وقال توفيق، في كلمته، امام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69 في أكاديمية الشرطة: «حرصت الوزارة على تطوير منظومة السجون».