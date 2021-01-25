شكرا لقرائتكم خبر عن أقرّه حسني مبارك في 2009.. لماذا تقرر اختيار «25 يناير» عيدًا للشرطة المصرية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح 25 يناير 1952، رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، أسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا، وقامت القوات البريطانية بالاستيلاء على مبنى محافظة الإسماعيلية.

في فبراير 2009، أقرّ الرئيس السابق محمد حسني مبارك باعتبار هذا اليوم، إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري.

فيما بعد، تحوّل يوم 25 يناير إلى عيد للشرطة يحتفل به كل عام، كما أنه أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة الإسماعيلية، وفي 2009 أصبح يوم 25 يناير من كل عام يوم عطلة رسمية في مصر.

السبت 26 يناير، نشرت جريدة «الأهرام» تغطية حصرية عمّا حدث، إذ كتبت: «الانجليز يهدمون محافظة الإسماعيلية ويعزلون المدينة، مجلس الوزراء يتخذ قرارًا خطيرًا بشأن العلاقات بين مصر وإنجلترا».

بدأت الأحداث صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952، حيث استدعى القائد البريطانى في منطقة القناة «البريجادير أكسهام» ضابط الاتصال المصرى، المقدم شريف العبدوسلمه إنذارًا بضرورة أن تسلم قوات البوليس «الشرطة المصرية في الإسماعيلية» أسلحتها للقوات البريطانية، وتجلو عن دار المحافظة والثكنات، وترحل عن المنطقة كلها وتنسحب إلى القاهرة بدعوى أن موقعها صار مركزا لاختفاء الفدائيين المصريين في منطقة القنال.

رفضت قوات البوليس المصرى الإنذار البريطانى، وأبلغت وزير الداخلية «فؤاد سراج الدين باشا» الذي أقر موقفها، وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

فقد القائد البريطانى أعصابه وتحرك بكل قواته وحاصر قسم بوليس الإسماعيلية وأرسل إنذارا إلى مأمور قسم الشرطة يطالبه بتسليم أسلحة جنوده وعساكره، ورفض ضباط وجنود البوليس قبول هذا الإنذار، وفوجئ القائد البريطانى المتعجرف برد النقيب مصطفى رفعت، الذي صرخ في وجهه في شجاعة وثبات: «لن تتسلموا منا إلا جثثاً هامدة».

وبدأت الجريمة البريطانية، ووجهت الدبابات مدافعها إلى مقر البوليس المصرى وأطلقت النيران والقنابل بشكل مركز ودون توقف لمدة زادت على الساعة الكاملة، ولم تكن قوات البوليس مسلحة بشىء سوى البنادق.

وقبل أن يحل غروب ذلك اليوم، حاصر مبنى قسم البوليس «المصرى» في الإسماعيلية قرابة سبعة آلاف جندى بريطانى مزودين بالأسلحة، تدعمهم الدبابات الثقيلة والعربات المصفحة ومدافع الميدان، بينما كان عدد الجنود المصريين لا يزيد على 800 في الثكنات و80 في المحافظة، يحملون البنادق فقط.

وقصف البريطانيون مبنى المحافظة، واختار الجنود المصريون المقاومة ببسالة وشجاعة فائقة، ودارت معركة غير متكافئة، لم تتوقف حتى نفدت آخر طلقة مع المصريين بعد ساعتين من القتال، وسقط 50 شهيدًا و80 جريحا، هم جميع أفراد وضباط قوة الشرطة المصرية التي كانت تتمركز في مبنى قسم البوليس، وأصيب قرابة 70 آخرين، وعدد آخر من المدنيين وتم أسر من بقى وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف، ولم يفرج عنهم إلا في فبراير 1952.

وبدأ البريطانيون تدمير قرى حول الإسماعيلية كان يعتقد أنها مركز اختفاء الفدائيين المصريين وقتل عدد آخر من المدنيين وجرح آخرون أثناء عمليات تفتيش القوات البريطانية للقرى المسالمة.

وانتشرت أخبار الجريمة البشعة في مصر كلها، وخرجت المظاهرات في القاهرة، واشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة صباح السبت 26 من يناير 1952.

وعمت المظاهرات شوارع القاهرة التي امتلأت بالجماهير الغاضبة، وراحوا ينادون بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التي أشعلت نيران الثورة وأوحت بتغيير مجرى التاريخ.