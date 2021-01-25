شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: أول ممرض يحصل على تطعيم كورونا.. وموقف مصر من تصنيع اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس السبت، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التليفزيونية أمس.

وزيرة الصحة توضح موقف تصنيع لقاحات كورونا داخل مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن زيادة الجهات المصنعة للقاحات فيروس كورونا المستجد يعتبر حل للشركات المنتجة قبل أن يكون حل للدول، وذلك حتى تستطيع أن تفي بالتوريدات التي تعاقدت عليها.

أضافت «زايد» خلال لقائها في برنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «خطابنا منظمة الصحة العالمية لإرسال وفد رفيع المستوى لتقييم مصنع فاكسيرا، وبالفعل تمت عملية التقييم، وقدم الفريق تقرير إيجابي عن المصنع».

أوضحت «قربنا على توقيع عقد شراكة لتصنيع اللقاح مع أحد الشركات الكبرى، حيث ترى الشركة أن هناك ضرورة لرفع قدرتها على الإنتاج، لتغطية الاحتياج المحلي والإفريقي».

وزيرة الصحة تكشف توقيت حصول المواطن العادي على اللقاح

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، هناك قواعد أخلاقية وعدالة اجتماعية تحكم عملية توزيع اللقاحات، ونحن نتبع منظومة معلنة بشفافية، إذ أن الأولوية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل الحكومية، ليهم باقي الأطقم الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين.

أضافت «زايد» خلال لقائها ببرناج «الحكاية»، القدرة المالية ليست العامل المحدد لحصول أي فرد على اللقاح، ولكن يتم تحديد أولوية الحصول على اللقاح بواسطة الموقع الإلكتروني حسب الأمراض المزمنة والسن، وبالتالي سيحصل المواطنين تدريجيًا على اللقاح حسب الأولوية«.

وزير التربية والتعليم يوجه رسالة هامة للطلاب عن الامتحانات

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجه رسالة مهمة من خلالها للطلاب بشأن الامتحانات.

أوضح «الحديدي» مضمون الرسالة من خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «on»، قائلة: «أوجه رسالة للطلاب بالمذاكرة لأنه ليس هناك نية لإلغاء الامتحانات بعد انتهاء الإجازة».

أضافت «الوزارة تتابع سير العملية التعليمية ونقوم بإصدار جدول، وسيتم إعلان تفاصيل وموعد عقد الامتحانات قبل انتهاء الإجازة بأسبوع تقريبًا، لذلك على الطلاب ألا يتجاهلوا تحضير أنفسهم للامتحانات».

تعليق أول ممرض يتلقى التطعيم ضد كورونا

قال أحمد حمدان، أول ممرض يحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد بعد بدء حملة التطعيم، إن الأطقم الطبية كانوا مترددين بشأن تلقي اللقاح ولكنهم تواصلوا مع أطباء الطب الوقائي بوزارة الصحة والذين أكدوا على أمان اللقاح.

أضاف «حمدان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المعروض على قناة «الأولى» ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «لم نكتفِ بالتواصل مع أطباء الطب الوقائي، بل قمنا بالبحث حول اللقاح ووجدنا أن نسبة نجاحه حوالي 86% وبالتالي أخذنا القرار بتلقي التطعيم».

أوضح «نحن كعاملين في الصفوف الأولى، نتعرض باستمرار للإصابة أثناء العمل وقد نصاب بمضاعفات شديدة، وإذا كان للقاح آثار جانبية فبالتأكيد لن تكون أشد من تلك التي نتعرض لها بسبب الإصابة بالفيروس».

تابع «تلقيت اللقاح مع عدد من زملائي، وأؤكد أننا لم نتعرض لأي آثار جانبية بعد التطعيم»، ونصح المواطنين بتلقي اللقاح «اللي يوصله اللقاح يساهم ويساعد البلد».

أشرف صبحي يشيد بأداء مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة للاعبي منتخب كرة اليد بعد تأهله أمس للدور الثامن في إطار كأس العالم لكرة اليد لذي يعقد بمصر، مهنئًا لهم ومؤكدًا أنه لابد من تأدية المنتخب بشكل أفضل.

أضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، «لابد من أن يكون طموحنا أكبر من ذلك وهذا ما اعتدنا عليه»، مشيرًا إلى أنه من كان يستهدف صعود المنتخب للدور الثامن من البداية.

تابع «إنجاز الدولة المصرية في تنظيم الكأس في ظل الجائحة يدرس في العالم، حيث إنه لم يتم تنظيم حدث بهذا الحجم في مثل هذه الظروف قبل ذلك»، مؤكدًا أن الحدث نال إشادة كبيرة سواء داخل مصر أو خارجها وكذلك من الضيوف الحاضرين.

استكمل وزير الشباب والرياضة «85 دولة تبث المباريات، وكل الفرق المتواجدة تطلب الذهاب في رحلات سياحية رغم تخوفهم في البداية».