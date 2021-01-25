شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد فيلم وثائقي عن بطولة ضباط الشرطة في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلم وثائقي عن بداية الاحتفال بعيد الشرطة، الـ69 من محافظة الاسماعيلية، بمشاركة عدد من تجوم الفن منهم الفنان أحمد خليل، محمد الشرنوبي، طارق صبري، وعدد من النجوم.

وكان قد قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر صباح اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.