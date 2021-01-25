شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى مسجدها بالمقطم تهميدًا لأداء صلاة الجنازة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الآن جثمان الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى مسجدها بالهضبة الوسطى بالمقطم تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر والتى وافتها المنية مساء أمس، عن عمر يناهز 72 عاما.

وسيطرت حالة من البكاء على أشقائها، وأحفادها وأقاربها ومحبيها، وسط حالة من الانهيار سيطرت على الكثيرين لوداع الدكتورة عبلة الكحلاوى.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوى مرتين، مرة في مسجدها في المقطم، ومرة في مسجد والدها الدكتور محمد الكحلاوى في البساتين.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

والتحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة.

اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها محمد الكحلاوى في البساتين وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوى، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية «الباقيات الصالحات»، بالإضافة إلى «مجمع الباقيات الصالحات» بالمقطم.