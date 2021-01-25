شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك صحتك» بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة، «دراجتك.. صحتك» بالصالة المغطاة، بمدينة الزقازيق، وذلك بحضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، وأسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة.

وقال وكيل الوزارة، إن مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي مبادرة قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، وأن الهدف من المبادرة استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة، وتوجيهات رئيس الجمهورية، للتعايش مع أزمة فيروس كورونا، للمساهمة في التباعد وتجنب العدوي، وتأتي المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية، من خلال رياضة ركوب الدراجات، وأطلقت المرحلة الثالثة للمبادرة بعد ما لاقت المرحلتين السابقتين استحساناً وقبولاً واسعاً في الشارع المصري، وبين جميع أوساط المواطنين، خاصة الشباب منهم، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المديرية لاستلام الدراجات من شركة الشحن، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة نحو التسليم، حيث وصل محافظة الشرقية عدد 30 دراجة، وهى 26 دراجة جبلى، و4 دراجات هجين، وتجري عملية تسليم الدراجات للمسجلين من خلال مطابقة الكشوف، والتأكيد على الضمانات اللازمة ومراجعة الفنى وضبط سرعات الدراجة، مؤكدا الاستمرار في تسليم الدراجات لحين انتهاء العدد المحدد للأعضاء المسجلين، ومن تم الاتصال بهم من قبل شركة الشحن.

جدير بالذكر أنه يتم التقدم للحجز من خلال موقع بوابة وزارة الشباب والرياضة، ويتم طرحها بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فورى المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، ويبلغ سعر الدراجات كما يلي..

جبلي القاهرة والجيزة، رقم الكود 42020 إجمالي سعر الدراجة 1909- بدون سعر الشحن، وجبلي محافظات رقم الكود 42021 إجمالي سعر الدراجة 1998- متضمن سعر الشحن.

هجين القاهرة والجيزة، رقم الكود 42022 إجمالي سعر الدراجة 2331- بدون سعر الشحن.

هجين محافظات، رقم الكود 42023 إجمالي سعر الدراجة 2420- متضمن سعر الشحن، وتقدم الوزارة دعم بقيمة 500 جنيه على كل دراجة.