شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استغاثات أهالي «الفشن» من الظلام.. محافظ بني سويف يستبدل الأعمدة الإنارة المتهالكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الفشن، اليوم الاثنين، حملات صيانة وأعمال استبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بآخري جديدة.

جاء ذلك استجابة لشكاوى واستغاثات أطلقها أهالي المدينة إلى الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، بشأن أحداث سقوط أعمدة الإنارة في الشوارع مما أدى إلى وجود الظلام داخل القرية ليلًا.

وعلى الفور كلف محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن، بسرعة بحث الشكاوى وإشرافه على استبدال الأعمدة المتهالكة بجديدة.