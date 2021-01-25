شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تنظم ندوة عن فيروس كورونا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم المنصة الثقافية الالكترونية في كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية بالشاطبى، ندوة علمية تحت عنوان «فيروس كورونا المستجد بين التهويل والتهوين»، غدًا الثلاثاء، بمقر الكلية، وذلك في أولى ندوات المنصة الثقافية الإلكترونية التي أطلقتها الكلية.

ويحاضر في الندوة كل من الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور فهمي شارل أستاذ بالمعهد العالى للصحة العامة والدكتور شريف عمر أستاذ مساعد صحة المناطق الحارة بالمعهد العالى للصحة العامة.

وقال «سلام» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الندوة تدور حول 4 محاور هامة، تشمل مستجدات وتداعيات فيروس كورونا، ودور الشائعات في تهويل أو تهوين الفيروس، وخطة جامعة الاسكندرية في تنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية داخل أروقة الجامعة، ودور الأفراد المنتمية للحرم الجامعى في مجابهة الفيروس.