وفد عربي وأجنبي يزور متحف الإسكندرية القومي ويتفقد المقتنيات الأثرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد مكون من 22 فردًا من جنسيات عربية وأجنبية، من العاملين بشركة «الشرق الاوسط للغوص التجارى»، الإثنين، متحف الإسكندرية القومي، في إطار دعم السياحة الداخلية وتنشيط الحركة.

وخلال الزيارة أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وروعة المقتنيات الأثرية المعروضة بصالات وفتارين العرض بالمتحف، وحرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية المميزة.

واصطحب الوفد، من المتحف الدكتورة شيماء النوساني، وعزة خميس، ورشا محمد وقدموا شرحا مبسطا للمقتينات المعروضة بالمتحف وأهميته التاريخية، مؤكدين على أن المتحف يضم 33 فاترينة عرض منتشرة بجميع طوابق المتحف، ويضم قرابة 1366 قطعة أثرية.

وفد عربى وأجنبى يزور متحف الاسكندرية القومى ويتفقد المقتنيات الأثرية (صور)

وفد عربى وأجنبى يزور متحف الاسكندرية القومى ويتفقد المقتنيات الأثرية (صور)

وفد عربى وأجنبى يزور متحف الاسكندرية القومى ويتفقد المقتنيات الأثرية (صور)