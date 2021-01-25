شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بالمنيا.. والمحافظ يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات بالمنيا، لضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان، بحي جنوب المدينة.

وقاد نائب محافظ المنيا، الإثنين، حملة مكبرة لضبط المركزين المخالفين، حيث رافقه خلال الحملة العقيد طارق سليم رئيس المنطقة والمقدم محمد فاروق وكيل المنطقة والرائد نزار الواعر معاون مباحث مركز المنيا والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد عارف مدير إدارة التفتيش الصيدلي.

تم إلقاء القبض على مديري المركزين، والتحفظ على 34 مريضًا داخل المركزين يتلقون العلاج على يد عاملين غير مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمرضى الإدمان، ما يخالف تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، بالإضافة لعدم وجود أطباء متخصصين وأطقم تمريض على كفاءة للتعامل مع حالات مرضي الإدمان، إلى جانب عدم وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وأكد نائب محافظ المنيا ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أصدر توجيهاته لتحويل المرضى إلى مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا الجديدة لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لنقلهم إلي مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بسمالوط، حرصا على سلامتهم وصحتهم للخروج من هذه الازمة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم يد العون والمساندة لأبنائها.

وأضاف «أبوزيد» أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تطبيق قرار الغلق على تلك المنشآت غير المرخصة، والتحفظ على مسئولي إدارة المركزين، وذلك من خلال تشكيل لجنه متخصصة من العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات، لفحص المركزين وتحرير محضر بواقعة الضبط وتحويلة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.