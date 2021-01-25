شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 17.5 والليمون 17 جنيه.

الفاصوليا الخضراء 9 جنيه.

التفاح السكرى 25 جنيها

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 6

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 24 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه

البسلة 8 جنيهات

‎‏