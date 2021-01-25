شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات للاحتفال بعيد الشرطة والتعريف بدور أبطالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديرى الأمن فى المديريات التعليمية للاحتفال بعيد الشرطة بشكل يليق بأهمية ومكانة هذا اليوم لدى أفراد الشعب المصرى والذى يمثل يوم من أيام العزة والكرامة ودور أبطالها وجنودها، حيث يوافق اليوم 25 يناير 2021 العيد الـ69 تخليدا لمعركة الإسماعيلية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه سيتم تخصيص الدرس الأول بعد عطلة نهاية الفصل الدراسى الأول للحديث عن الدور البطولى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار، مع ضرورة تخصيص فقرات الإذاعة المدرسية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2020 / 2021 لتناول دور رجال الشرطة وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن، ‏كما قررت وزارة التربية والتعليم أيضا، تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا فى مختلف المراحل التعليمية من أبناء الشهداء من رجال الشرطة فى هذا اليوم، كما شهدت بعض دواوين مديريات التربية والتعليم مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة الـ" 69.



وبدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.