شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن سيدة الكرم: أدلت بتصريحات صحفية حدث بها تضارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب البابا تواضروس الثاني على سؤال : "رأي قداستك بالحكم ببراءة متهمي حادث سيدة الكرم"، خلال إجابته على الشباب المسيحي "أون لاين"، في حلقة بعنوان 99 دقيقة للشباب مع قداسة البابا" بثتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلا: "أول شىء فى كل دول العالم لا يوجد تعقيب على أحكام القضاء يعني ميقدرش الإنسان يقول صح ولا غلط طالما مش قاضي".

وتابع البابا: "التعامل مع القضية، والسيدة صاحبة القضية، أدلت بتصريحات صحفية كتير وحدث بها تضارب ، وكل ده تم تسجيله على ورق، فالموضوع حصل ولكن القاضي قرأ الورق ولم يمسك دليل واضح، والقاضي يتعامل مع أي قضية بموضوعية ونحن خارج القضاء نتعامل بالعواطف، ونشكر ربنا أن النائب العام طلب مراجعة الحكمة وطلب الطعن على الحكم ودراسة كاملة عن الحكم الصادر هي خطوات قضائية نادرة الحدوث ونتمني توصل لنتيجة طيبة".

واستطرد البابا، لا يمكن قاضي أن يحكم على شخص برىء أمامه حسب الورق، أنا لا اتكلم بالعاطفية ويخرجه متهم أو العكس، الموضوع موجود بالقضاء، وتم تغير المحامي الذي كان ماسك القضية ونتمني أن تنتهي بخير وأرجع وأقول لا يوجد تعقيب على احكام القضاء وإلا الدنيا ستكون فوضى".