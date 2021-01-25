مصر تدين محاولة استهداف الرياض بصاروخ.. وتؤكد دعمها ووقوفها بجانب السعودية

القاهرة - سامية سيد - أدانت مصر اليوم الاثنين، بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر مُجددًا - فى بيان صحفى لوزارة الخارجية - مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

وأعربت مصر عن استنكارها الشديد لمِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية.