شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تنعى عبلة الكحلاوي: كانت نموذجا مشرفا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية أمس الأحد.

وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس الأحد بعد رحلة عطاء ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة.. رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".