شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى دافوس الاقتصادى العالمى اليوم بحضور 25 رئيس دولة وحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم إلى أكثر من 2000 مشارك من قادة الاقتصاد والحكومات من 70 دولة بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادى العالمى، والذى سيعقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا.

ووفقا للمنتدى، فإن مؤتمره السنوي الذي سينعقد هذا العام افتراضيا بسبب جائحة كورونا سيشهد مشاركة قادة دول بارزين، ويشارك في المنتدى كل من الملك عبدالله الثانى ملك الأردن وسيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء اليابان ورئيسه المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس جمهورية كوريا ورئيس وزراء ايطاليا ورئيس الارجنتين ورئيس الاتحاد السويسري ورئيس وزراء اسبانيا ورئيس كوستاريكا ورئيس كولومبيا ورئيس وزراء اليونان ورئيس جمهورية غانا ورئيس وزراء سنغافورة ورئيس رواندا، بالإضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات الدولية من بينهم رئيسه البنك المركزى الأوروبي وصندوق النقد الدولى.

ويعقد "أسبوع أجندة دافوس" الافتراضي في الفترة بين 25 إلى 29 يناير وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ومن المنتظر عقد لقاء ثان بشكل شخصي في سنغافورة في نهاية مايو المقبل سيشارك فيه قادة الحكومات والاقتصاد حيث سيتم خلال هذا اللقاء بحث نتائج الاجتماع الافتراضي.

كما ينضم 25 رئيس دولة وحكومة لتلبية الحاجة الملحة للتعاون العالمي، إلى جانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص في أزيد من 100 جلسة سيتم بثها مباشرة للجمهور.