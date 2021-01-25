شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الأول قد يتم تأجيله حتى نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تقيم الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام حال الاستقرار على عودة الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن كل المؤشرات تشير إلى عودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى نهاية فبراير المقبل بشكل طبيعى خاصة أن إصابات كورونا فى تراجع مستمر، قائلة: "عودة الدراسة يعنى تقييم الطلاب مباشرة عن مناهج الفصل الدراسي الأول".

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص، أنه لو لم تتم عودة الطلاب للترم الثانى وهذا أمر مستبعد سيتم تأجيل امتحانات الترم الأول لنهاية العام أى ستؤجل الاختبارات لشهر مايو حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى التى تشير إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني فى مايو 2021، لافتة إلى أنه سوف يستكمل الطلاب العام الدراسى اونلاين حال عدم العودة.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لم تلغ بل تم تأجيلها، موضحة أن الصفوف من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى لا توجد امتحانات لهم طبقا لفلسفة نظام التعليم الجديد، حيث يتم تقييم الطلاب من خلال مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا عن أداء ابنه بكل فصل دراسى من قبل معلم الفصل، أما الصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد امتحانات الترم الأول لهم إلكترونية على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل.



وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى تجهز الوزارة عدة طرق وآليات للتقييم أولها أداء الطلاب الامتحانات فى المدارس مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، كما قد يتم تأجيل امتحانات الترم الأول للفصل الدراسى الثانى ويتم تقييم الطلاب من خلال امتحان واحد نهاية العام الدراسى.