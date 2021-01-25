شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تؤكد السيطرة على سربين من الجراد قادمين من السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة الزراعة ، عمليات المسح والاستكشاف اليومية بجميع المناطق الحدودية للجراد الصحراوي، من خلال نشر لجان وفرق المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد بالمناطق الحدودية، للرصد والتتبع لأي تجمعات أفراد الجراد والتعامل الفورى، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تعمل عليها الإدارة العامة للجراد، لمواجهة أى من تجمعات أو أسراب للجراد إن وجدت قبل وصولها إلى زراعات وادى النيل أثناء هجرتها، وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير عن الزراعات.

وقال المهندس خالد عبد ربة مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه بناء على تقرير حالة الجراد الصحراوي في جمهورية مصر العربية منذ أول سبتمبر 2020 وحتى الآن، قامت فرق ولجان المسح والاستكشاف والمكافحة التابعة للإدارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي، بأجراء عمليات المسح والاستكشاف شمال غرب البلاد بمناطق السلوم وبراني وسيوه، وجنوب غرب البلاد بمناطق الفرافرة وشرق العوينات وساحل البحر الأحمر وجنوب البلاد بمناطق أبوسمبل وجرف حسين ووادي العلاقي، وجنوب شرق البلاد في حماطة والشيخ الشاذلي وأبرق والشلاتين وأبورماد وحلايب.

وأضاف مدير عام مكافحة الجراد، أنه خلال عمليات المسح والاستكشاف رصدت الفرق تجمعات الجراد الصحراوي بالقرب من الحدود المصرية السودانية وتمت مكافحتها ،كما رصدت سربين قادمين من السودان اواخر شهر نوفمبر ٢٠٢٠ ومنتصف شهر ديسمبر ٢٠٢٠ وتمت مكافحتها على الفو، وحدث تكاثر محدود بمنطقة وادي الدءيب المتاخم للحدود السودانية ، وتم رصد بقع الحوريات وتمت مكافحتها على الفور ، وإجماليّ المساحة الممسوحة حتى الان ٥٠ ألف هكتار ، عدد مواقع المسح ٤٣٠ موقع ، إجماليّ المساحة المكافحة ١٨٢٠ هكتار، ومازالت الفرق واللجان المسحية تواصل اعمالها جنوب البلاد وجنوب غرب البلاد وساحل البحر الأحمر.

وجدير بالذكر ان الادارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي تستخدم البرامج والتطبيقات الحديثة في نظم المعلومات والاستشعار عن بعد ، كما تستخدم صور الاقمار الاصطناعية للمناطق الخضراء ، و خرائط الرياح والامطار ، كما تتابع الادارة حالة الجراد الصحراوي في جميع الدول سواء الدول المجاورة او الدول البعيدة التي يحدث بها تطور في حالة الجراد ، وكذلك تتم المتابعة مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو.