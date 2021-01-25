شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ناعيا عبلة الكحلاوي: نموذج للداعية الأم وتعكس سماحة الاسلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ببالغ الحزن والآسى وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية، والتي وافتها المنية مساء أمس عن عمر 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ودعى الدكتور محمد الخشت، للفقيدة أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.
وقال الدكتور الخشت، إن الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله، كانت تمثل نموذجا للداعية الأم وتعكس سماحة الاسلام ورحمته ووده، ولها إضافات حقيقية في مجال الدعوة وقدمت الكثير من المساعدات وأعمال الخير من خلال جمعيتها الخيرية.
وتوفت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامى، عن عمر يناهز 72 عاما، وهى من مواليد 15 ديسمبر 1948.
الدكتورة عبلة الكحلاوى أستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.
التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.