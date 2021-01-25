شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ناعيا عبلة الكحلاوي: نموذج للداعية الأم وتعكس سماحة الاسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ببالغ الحزن والآسى وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية، والتي وافتها المنية مساء أمس عن عمر 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ودعى الدكتور محمد الخشت، للفقيدة أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

وقال الدكتور الخشت، إن الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله، كانت تمثل نموذجا للداعية الأم وتعكس سماحة الاسلام ورحمته ووده، ولها إضافات حقيقية في مجال الدعوة وقدمت الكثير من المساعدات وأعمال الخير من خلال جمعيتها الخيرية.