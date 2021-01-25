شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه المنيا: 84 مليونا و660 ألف جنيه خدمات مياه وصرف صحى بمركز ملوى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركزملوى بتكلفة تقدر بحوالى 84 مليون و660 ألف جنيه وذلك فى عام 2020.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف الشهاوى أنه تم تنفيذ شبكات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 16 مليون و810 ألف جنيها؛ كما إجراء صيانات بمحطات المياه والصرف الصحي بتكلفة 4 ملايين و892 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من احلال وتجديد عدد 6 طلمبات غواطس لمحطات مياه (البرشا – ام قمص – تندة – اتقا – قلبا – الروضة) بتكلفة إجمالية (4 ملايين و 500 ألف جنيها).

وأشار إلى التغلب على مشكلات ضعف المياه في قرية الريرمون والبياضية من خلال تنفيذ خط قطر 8 بوصة يغذى قرى الريرمون والبياضية ودير الملاك وعزبة الحور، وربطه بمحطة مياه شرق المدينة المرشحة ليكون بديلا للمياه الجوفية بتكلفة إجمالية مليون وستمائة الف جنيها.

وقال أنه تنفيذ خط 6 بوصة مغذي لعزبة رستم وعزبة عبد الواحد والعزب المجاورة بطول 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية مليون وثلاثمائة الف جنيها، واحلال وتجديد بخط المياه قطر 8 بوصة بداية من دير ابوفانا لعرب ابوقلتة، بطول 3.5 كيلو متر بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنيه، وتدعيم 2.5 كيلو متر مواسير بقرية أبو قلتة بقطر 12 بوصة، واحلال 700 متر مواسير بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنيه،للتغلب علي انقطاع المياه لفترات طويلة.

وأضاف أنه تم تدعيم عدد 11 شارع بقرية المحرص بطول 1400 متر بقطر 4 بوصة بتكلفة إجمالية مليون وخمسمائة الف جنيه، وإحلال وتجديد 2 كيلو متر مواسير وتدعيم 2 كيلو متر أخرى بقرية منشأة المغالقة بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمئة الف جنيها.

وذكر أنه تم تنفيذ خط بقطر 6 بوصة بطول 2 كيلو متر بقرية منشأة المغالقة بتكلفة إجمالية مليون وستمائة ألف جنيه.

وأوضح أنه تم تطهير بيارات محطات رفع (رقم 3 ) ومحطة رفع (رقم 4) ومحطة رفع (رقم 5) ومحطة صرف المعصرة ومحطة رفع (سنجرج) بتكلفة إجمالية 50000 جنيه.

وتابع رئيس شركة المنيا أنه جارى تأهيل محطة العرين المرشحة للحصول علي شهادة TSM، حيث تم الانتهاء من اعمال الصيانة الكهربية والميكانيكية وتفعيل برنامج الصيانة (MASTER وتدريب العاملين بالمحطة للحصول علي شهادة الدفاع المدني والاسعافات الاولية بتكلفة إجمالية 15 ألف جنية).

وفيما يخص الشئون التجارية، أوضح أنه تم تغيير عدادات مسبقة الدفع بتكلفة إجمالية 2.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 1243 توصيلة مياه بقيمة 4.6 مليون جنيه، بخلاف توصيلات الصرف الصحى.