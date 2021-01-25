شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحويل مناهج 48 مهنة بالمدارس الفنية للجدارات لتلبية احتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تطوير المناهج في المدارس الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل مما يساهم في تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، موضحة أنه تم تحويل مناهج 48 مهنة إلى نظام الجدارات في 105 مدارس فنية يدرس بها حوالى 55 ألف طالب وطالبة.

ويعتمد التقييم الجديد المطبق على طلاب المدارس الثانوية الفنية على الشق العملى لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس نظريًا، حيث إن هناك ملف إنجاز لكل طالب، يسحل الطالب كل إنجاز حققه فى ملف الإنجاز الخاص به بخط يده، وهذا الملف سيكون معه عندما يتقدم لأي فرصة عمل، و سيكون إلكترونيا في وقت لاحق.



وتابعت الوزارة: أن الطالب فى نظام الجدارات المهارية، يجد في مدرسته هذا العام اهتماما أكبر بالشق العملي، ومطلوب من الطالب أن يمتحن في الجدارات بشكل عملي وبشكل مكتوب، حيث يتم الاستعانة بمراجع داخلي ومراجع خارجي لتقييم فكرة اتقان الطالب للجدارات، كما أنه وقت الامتحانات آخر العام سيكون ذلك بمشاركة ممثل عن الصناعة.



و أوضحت الوزارة أن الجدارات تقدم للطالب ليست فى شكل كتب تقليدية ولكنها عبارة عن وحدات بمعدل وحدة في كل منهج ، مؤكدًا أن الوزارة انتهت من تأليف وحدات الفصل الدراسي الاول بمعرفة معلمي التعليم الفني ورجال الصناعة ، وهذه الوحدات فيها دليل للطالب ودليل للمعلم وليست معدة بشكل الكتب التقليدية القديمة نهائيًا.