شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين "الإنتاج الحربى والتضامن" لتمويل عملاء القطاع الزراعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين تحالف "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" و "بنك ناصر الاجتماعى"، بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى.

وقع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى العضو المنتدب، والمهندس شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة، ومحمد عشماوى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأكد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المثمر مع وزارة "التضامن الإجتماعي" وفي ضوء إستراتيجية "الإنتاج الحربى" للاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيراً إلى أن البروتوكول يستهدف إستغلال الشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة (كتحالف) فى تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية وذلك من خلال قيام شركات الإنتاج الحربي بتوريد المكونات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية (ألواح الطاقة الشمسية) والمثبتات، لافتاً إلى أن شركة "إنارة" تقوم بخدمات التصميمات والتركيبات والتوريد لباقى مكونات أنظمة الطاقة الشمسية.

وأوضح الوزير "مرسي" أن مهمة التحالف بموجب هذا البروتوكول تكمن في تقديم عرض متكامل (فني وتقني ومالي) على المستثمرين فى القطاع الزراعى من الحجم الصغير والمتوسط للإستثمار فى إستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي من خلال تشغيل مضخات المياه بالطاقة الشمسية بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى، وأضاف أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية من خلال هذا البروتوكول لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعاً أن البرنامج يشمل توفير (5) قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع إحتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية.

من جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية خاصة في المناطق الريفية وتركيزنا على أهمية الزراعة والاقتصاد الأخضر،لافته الى أن الوزارة تسعى بشكل حثيث لدعم القطاع الزراعي الذي يضم الفئات المستهدفة في برامج الوزارة، فضلا عن كونه العامل الرئيسي في التغذية، كما تسعى الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة في تعظيم الانتاج الزراعي،

وأشارت الوزيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي انطلق بشكل كبير في العديد من المجالات خلال العام الجاري وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في الإنتاج للسيارات أو الأدوات والأجهزة الزراعية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "نستشرف نجاح تجربتنا في الوادي الجديد والانطلاق منها إلى محافظات أخرى وما يهمنا هو الاستثمار في صغار المزارعين وتعزيز وتنمية قدرتهم في مجال الاقتصاد الأخضر والبيئة النظيفة وتحسين سبل الزراعة لتعظيم الإنتاج"،

وأضافت القباج أن بنك ناصر الإجتماعى تبنى فكرة تمويل هذا المشروع بإعتباره أحد المؤسسات الوطنية الداعمة للدولة فى توجهها الاستراتيجي لدعم القطاع الزراعي لمساعدته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالاضافة إلى أن هذا التعاون يعد مثالا للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة، وأعربت "القباج" عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية عالية يجعلها قادرة على تنفيذ بنود هذا الإتفاق.

وأشار محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك سيقوم بتمويل مشروعات أنظمة الري بالطاقة الشمسية للمستثمرين من الحجم الصغير والمتوسط على أن يتم دفع قيمة تمويل هذه المشروعات للتحالف (الذي يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة) ليقوم بدوره بتنفيذ عقود تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الري بالطاقة الشمسية للمستثمرين الممولين من البنك.





أثناء توقيع البروتوكول أثناء توقيع البروتوكول



وزيرا التضامن والإنتاج الحربي وزيرا التضامن والإنتاج الحربي



توقيع البروتوكول توقيع البروتوكول



