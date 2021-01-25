شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مخلفات المجازر؟.. بعضها يدخل فى الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخلفات المجازر هي المخلفات الناتجة عن ذبح الحيوان في المجزر، وبعضها لا تباع بالطرق المباشرة، وهناك مخلفات حيوانية صالحة للاستهلاك مثل الكبد، والكليتان، والمخ ، والدهن، والكرش، والاقدام ، والطحال والرئتين والأمعاء، فهي صالحة للأكل وايضا تقوم عليها بعض الصناعات مثل :- استخراج انزيم الرنين renin enzyme من المعدة الرابعة للعجول الرضيعة (abomasum) وهو انزيم هاضم ويستخدم في صناعة الأدوية، وكذلك استخراج المنفحة التى تدخل في صناعة الأجبان، واستخراج انزيم البيبسين pepsin enzyme من معدة الخنزير، وهو إنزيم يساعد على هضم البروتين، ويستخرج أيضا مادة الهيبارين المضادة للتجلط من الأمعاء، بالإضافة الي صناعة الخيوط الجراحية وأوتار الآلات الموسيقية من أمعاء الأغنام، كما تعتبر الأمعاء أغلفة طبيعية في صناعة السجق .

هناك مخلفات لا تؤكل مثل، الجلود ، القرون، الاظلاف، الشعر، الصوف، العظام ومثل تلك المخلفات تدخل في العديد من الصناعات ، فالعظام تحتوي على الكولاجين وهي المادة الأساسية في الحصول على الجيلاتين الذي يدخل في صناعة الحلوى والآيس كريم وكبسولات الدواء، وايضا يستخرج الغراء من الجلود غير الصالحة للدباغة .

يستخدم شعر الخنزير فى صناعة فرش الاسنان والحلاقة ، ويستخرج من الصوف مادة اللانولين ( زيت الصوف المصفى ) الذي يستخدم في صناعة المراهم ومواد التجميل .

ونحصل على الدهن من الطبقة تحت الجلد والدهن الكلوي ودهن الأمعاء ويتم فصل الدهون الي جليسرين وأحماض دهنية، ويستخدم الجلسرين في الصناعات الدوائية ومواد التجميل، أما الأحماض الدهنية تستخدم في صناعة الصابون والمنظفات .

وأخيرا المادة الصفراء، وهو الكيس المراري الملتصق بالكبد والذي يقوم بتحويل الدهون إلى مستحلب ليسهل امتصاص الدهون ويمكن تحضير مادة الكورتيزون منها، وايضا تستعمل كمادة مزيلة للدهون للأواني المنزلية والأقمشة.