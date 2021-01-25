شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة 25 يناير .. أحداث غيرت العالم وقعت في مثل هذا اليوم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث مهمة وقعت فى يوم 25 يناير غيرت خريطة العالم، منها هزيمة الأمويين فى معركة الزاب الكبرى، إيذانا بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، وسقوط مدينة حلب السورية فى يد التتار، فضلا عن عيد الشرطة وثورة 25 يناير ، ومن أبرز مواليد اليوم الأديبة البريطانية فرجينيا وولف، والمخرج المصرى العالمى يوسف شاهين.

وعيد الشرطة يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

الأحداث المهمة فى تاريخ العالم

750 - انتصار العباسيين على الأمويين فى معركة الزاب الكبرى ونتج عنها سقوط الدولة الأموية التى حكمت 88 سنة ميلادية، وتولى أبى العباس السفاح الخلافة، ليصبح أول خليفة عباسي.

1126 - نشوب معركة مرج الصفر جنوب دمشق بين الصليبيين بقيادة بالدوين والسلاجقة بقيادة ظاهر الدين طغتكين، وتكبد الصليبيون خسائر كبيرة أجبرتهم على الانسحاب.

1260 - سقوط حلب فى يد التتار، وهى أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولى بعد سقوط بغداد.

1479 - السلطان محمد الفاتح يجبر إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول والتى انسحبت بناء على شروطها من حرب العثمانيين وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.

1890 - افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بمصر.

1919 - تأسيس عصبة الأمم.

1952 - الإنجليز يقتحمون مدينة الإسماعيلية المصرية، ورجال الشرطة المصرية يرفضون تسليم أسلحتهم، وأدى ذلك إلى وقوع معركة بالإسماعيلية قتل فيها 50 جنديا مصريا وأصيب 80 آخرين وأسر الباقون.

1980 - الرئيس المصرى محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة بشكل رسمى إنهاء حالة العداء بين مصر وإسرائيل.

2011 - احتجاجات شعبية فى مصر، سميت بيوم الغضب وذلك تنديدًا بتدنى الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية

مواليد

1882 - فيرجينيا وولف، كاتبة إنجليزية.

1926 - يوسف شاهين، مخرج سينمائي.

1948 - خليفة بن زايد، حاكم دولة إماراتي.

1955 - صلاح عبد الله، ممثل.

1980 -رامى عياش، مغنى لبناني.

وفيات

967 - سيف الدولة الحمدانى، أمير من الدولة الحمدانية فى حلب.

2008 - عزيز صدقي، رئيس وزراء أسبق.

الأحداث المهمة فى تاريخ العالم

750 - انتصار العباسيين على الأمويين فى معركة الزاب الكبرى ونتج عنها سقوط الدولة الأموية التى حكمت 88 سنة ميلادية، وتولى أبى العباس السفاح الخلافة، ليصبح أول خليفة عباسي.

1126 - نشوب معركة مرج الصفر جنوب دمشق بين الصليبيين بقيادة بالدوين والسلاجقة بقيادة ظاهر الدين طغتكين، وتكبد الصليبيون خسائر كبيرة أجبرتهم على الانسحاب.

1260 - سقوط حلب فى يد التتار، وهى أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولى بعد سقوط بغداد.

1479 - السلطان محمد الفاتح يجبر إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول والتى انسحبت بناء على شروطها من حرب العثمانيين وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.

1890 - افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بمصر.

1919 - تأسيس عصبة الأمم.

1952 - الإنجليز يقتحمون مدينة الإسماعيلية المصرية، ورجال الشرطة المصرية يرفضون تسليم أسلحتهم، وأدى ذلك إلى وقوع معركة بالإسماعيلية قتل فيها 50 جنديا مصريا وأصيب 80 آخرين وأسر الباقون.

1980 - الرئيس المصرى محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة بشكل رسمى إنهاء حالة العداء بين مصر وإسرائيل.

2011 - احتجاجات شعبية فى مصر، سميت بيوم الغضب وذلك تنديدًا بتدنى الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية

مواليد

1882 - فيرجينيا وولف، كاتبة إنجليزية.

1926 - يوسف شاهين، مخرج سينمائي.

1948 - خليفة بن زايد، حاكم دولة إماراتي.

1955 - صلاح عبد الله، ممثل.

1980 -رامى عياش، مغنى لبناني.

وفيات

967 - سيف الدولة الحمدانى، أمير من الدولة الحمدانية فى حلب.

2008 - عزيز صدقي، رئيس وزراء أسبق.