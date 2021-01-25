شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبدأ تنفيذ أول وأكبر عملية لرفع كفاءة الهويس الشرقى بقناطر إسنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يجرى حالياً بمعرفة الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة إحدى الإدارات العامة التابعة للقطاع أول وأكبر عملية تحديث لرفع كفاءة الهويس الملاحى الشرقى بقناطر إسنا، مشيراً إلى نسبة التنفيذ بلغت 93% والمنفذ الفعلى 75% وسيتم الانتهاء منها الشهر المقبل.

أوضح حبيش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تجهيز وحدات التجفيف لحوض الهويس و إغلاق الهويس وإنزال وحدات التجفيف والانتهاء من تجفيف حوض الهويس، وجارى حالياً اعمال الصيانة الشاملة للبوابات الهويس الرئيسية وبوابات الجانبيات وجارى أيضاً عمل حساب الحماية وحقن الفواصل.

وأضاف حبيش، أن الهويس الملاحى الشرقى يبلغ طوله 160م عرض 17مترا وأقل غاطس ملاحى 3 أمتار ويسمح بمرور 2 وحده نهرية فى الدورة الواحدة، والهويس مجهز ببواتين مروحتين ناحية الامام والخلف وبرج للمراقبة وأنظمة التحكم الهيدروليكية يتم من خلال تشغيل أنظم التحكم الهيدروليكية فتح وغلق البوابات الرئيسية وبوابات القنوات.

وقال رئيس قطاع الخزانات بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم انشاء قناطر اسنا الجديدة فى الفترة من ابريل 1989 حتى يونيو 1995 ونظراً لتركيز الرحلات النيلية بين مدينة الاقصر واسوان الامر الذى تطلب جاهزية الاهوسة الملاحية ورفع كفاءتها باستمرار خاصة وأنه من أهم أهداف مشروع قناطر اسنا الجديدة تطوير الملاحة عبر القناطر لذا فقد تم انشاء هويس اسنا ملحق بالقناطر .