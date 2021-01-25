شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تسجيل 3 أصناف جديدة من القطن وجاري تسجيل صنف طويل للوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إنه تم استنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة من القطن وهي جيزة 97 (أصناف طويلة التيلة بالوجه البحرى)، جيزة 95 (متوسط الجودة مخصص للمغازل المحلية بالوجه القبلى )، جيزة 96 (صنف فائق الطول للوجة البحرى).

وأضاف«القصير»، في تصريحات صحفية إنه وجاري تسجيل صنف جيزة 98 (أصناف طويلة مخصصة لمناطق الوجه القبلي). وتصل انتاجية هذه الأصناف من 8- 10 قنطار للفدان.

وأوضح وزير الزراعة أن خطة الدولة خلال المرحلة القادمة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابياً على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته.

وأشار «القصير»، إن الوزارة قامت بإعداد ونشر الخريطة الصنفية الخاصة بالمحاصيل الإستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والإحتياجات المائية مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات الثومية بالتنسيق مع اكاديمية البحث العلمي، وقد أظهرت النتائج تحقيق معدلات إنتاجية عالية، ونستهدف التوسع في الحقول الإرشادية.