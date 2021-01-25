شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول الرحلات البحرية للعبارتين القاهرة والرياض إلى السعودية خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة القاهرة للعبارات جدول الرحلات البحرية للعبارتين القاهرة والرياض من ميناءي الغردقة وسفاجا البحريين لضبا السعودي خلال شهر فبراير المقبل.
وتسير الشركة رحلة بحرية كل يوم ثلاثاء اسبوعيا بالتبادل بين المينائين كالتالي:
رحلة الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢ من الغردقه لضبا.
رحلة الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٩ من سفاجا لضبا.
رحلة الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/١٦ من الغردقه لضبا.
رحلة الثلاثاء الموافق ٢٣ /٢٠٢١/٢ من سفاجا لضبا.
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