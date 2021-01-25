شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدِ على الأرض الزراعية في منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح أشرف الليثى، رئيس مركز ومدينة منوف فى محافظة المنوفية، بقيام حملة ازالات أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي علي الأرض الزراعية بقرية بهواش بمساحة ٧٧ مترا والثانيه ٩٠ مترا. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتعدين وجاري المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات جديدة وسرعة التعامل الفوري معهم. الوضع في مصر

اصابات 161,817

تعافي 126,497

وفيات 8,959