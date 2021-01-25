شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشهداء: الانتهاء من معاينات عدد من القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مجدى رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية، بمتابعة استمرار أعمال اللجان وسرعة الانتهاء من عمل الاحداثيات وكروكي المواقع بقرى الوحدات المحلية.

وقام فريق العمل بعمل الاحداثيات وكروكي المواقع بقرى الساحل ودراجيل ودنشواي من المقترحات التي تم اضافتها.

جاء ذلك في إطار البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التي تستهدف جميع قري مركز الشهداء.

وأكد «رياض» أن مبادرة حياة كريمة تشمل عددا كبيرا من القطاعات التي تهم المواطنين، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة.