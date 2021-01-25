شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء "أبراج النيل ماسبيرو" بالقاهرة × 17 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أعمال إنشاء 3 أبراج جديدة بمنطقة مثلث ماسبيرو بكورنيش النيل بالقاهرة، المسماة "أبراج النيل ماسبيرو"، وحصل على المخطط والشكل التفصيلى الذى ستظهر به الأبراج الثلاثة، ونعرض في النقاط التالية أهم التفاصيل عن إنشاء أبراج النيل ماسبيرو..

1. من المقرر الانتهاء منها خلال 4 سنوات .

2. تكلفة الانشاء تقارب الـ6 مليارات جنيه و650 مليون جنيه.

3. ارتفاعاتها 30 طابقا بطول 95 مترا تطل على النيل.

4. تقع على كورنيش النيل بالقاهرة بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون.

5. تضم 4 أدوار معلقة تصل بين الأبراج الثلاثة من الأعلى.

6. الأبراج الثلاثة مقامة على مساحة 19244 مترا.

7. إجمالى الوحدات السكنية بالمشروع 537 شقة سكنية متفاوتة المساحات.

8. الأبراج تحتوى على منشأ معلق يبدأ من الطابق الـ26.

9. الجزء المعلق يضم 8 شقق بمساحات كبيرة و2 فيلا متميزة بمساحات كبيرة.

10. الأبراج تضم مجموعة تراسات فاخرة بها حمامات سباحة تطل على النيل.

11. بها رؤية مباشرة حتى الأهرامات.

12. الأدوار الأرضى والأول والثانى، مخصصة للأنشطة التجارية.

13. سيتم إنشاء المحال داخل مول تجارى بالدور الأرضى.

14. الدور الأول والثانى مخصص مكاتب إدارية وخدمات ترفيهية ونادى صحى وجيمنيزيم.

15. تضم مناطق ألعاب أطفال ومسطحات خضراء مفتوحة للسكان مقامه أعلى سطح الدور الأرضى.

16. تضم الأبراج 3 أدوار تحت الأرض مخصصة كجراج، تسع 1272 سيارة.

17. يضم المشروع محطة كهرباء تخدم المشروع بالكامل بقدرة 80 ميجاوات.