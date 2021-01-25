شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر يناير للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر يناير الجارى لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تستعد شركات بنجر السكر التابعة للوزارة لإنتاج السكر المحلى اعتبارا من الشهر المقبل لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت بشأن ما تردد عن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل او المعاش، أنه لا صحة لذلك، ولم يتم حذف أى مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله او معاشه،لافتة فى الوقت نفسه بأنه قد تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد اقصى 4 أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم اصدراها او اضافة افراد على بطاقات قائمة بالفعل.