شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن تفاصيل قانون البوابة المصرية للعمرة ودوره فى التصدى للسماسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض ”الخليج 365”، معلومات عن ملامح وأهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بعدما وافقت عليه لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة.

وفى هذا الصدد، تأتى تفاصيل وأهداف مشروع القانون كالتالى:

1 - مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

2 - تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

3 - حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع.

4 - القضاء على ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

5 - البوابة الإلكترونية تعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

6 - يساهم في القضاء علي ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، مما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

7 - عن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.

8 - طبقا لمشروع القانون تتولى وزارة السياحة إدارة البوابة والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

9 – ينص على قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وتسجيل الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

10 - توثيق العقود المبرمة الكترونيا بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين طبقا لنظام المملكة .

11 - التنسيق مع الغرفة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

12 - تقوم الشركات من خلاله بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة، لى أن تتضمن أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.

13 - تتولى الوزارة المختصة منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معمر.

14 - يتم إرسال الأسماء إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال.

15 - ربط کود التعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ويتم إرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.