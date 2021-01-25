شكرا لقرائتكم خبر عن 640 مليون جنيه للمرحلة الأولى في تطوير كهرباء جزيرة سيناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 640 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع الكهرباء بشبه جزيرة سيناء، ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة فى إطار تطوير مستوى الخدمة لأهالى سيناء. الخليج 365 يرصد كل ما تريد معرفته عن مشروعات وزارة الكهرباء لتطوير شبكة توزيع الكهرباء لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومى المصرى وتنفيذ العديد من التوسعات العمرانية والزراعية ومحطات تحلية مياه البحر، وهى كالاتي:

- وقعت الوزارة عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف:

- البدء فى إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2×175+2×40 م.ف.أ) من النوع المعزول بالغازل GIS شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل (396.52 مليون جنيه مصري) وبمدة تنفيذ قدرها 14 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

- بدء إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف:

- إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف سعة (4×40 م.ف.أ) من النوع المعزول بالغازل GIS شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل (225 مليون جنيه مصري) وبمدة تنفيذ قدرها 12 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

- جارى الانتهاء من إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع ربط محطة المساعيد جهد 220 ك.ف بمحطة الشيخ زويد من خلال كابلات أرضية جهد 66 ك.ف وبطول 43 كم وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى مليا رجنيه مصري.

- تبلغ إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء حوالى مليار 640 مليون جنيه يتم تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.