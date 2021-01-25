شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تطعيم الطواقم الطبية بجميع مستشفيات العزل بلقاح كورونا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تستكمل اليوم الاثنين، تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا فى جميع مستشفيات العزل بوزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتعليم العالى.

وأضافت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، أن مصر أول دولة فى إفريقيا حصلت على لقاحات كورونا، وأول دولة أفريقية بدأت التطعيم الفعلى، مؤكدة أنه خلال أسابيع قليلة سيتم تطعيم كبار السن فوق سن 65 عاما.

وأكدت وزيرة الصحة، أن مصر ستصلها لقاحات جديدة وسنتوسع فى التطعيمات مع الفئات المختلفة قريبا، مشيرة إلى أن اللقاح يكون أجسام مضادة بنسبة 89% والحماية من المضاعفات بنسبة 100%.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم اختيار طبيب وممرض للتطعيم بلقاح كورونا الصينى، مؤكدة أن مصر سجلت لقاح سينوفارم الصينى وجارى تسجيل 3 لقاحات فى هيئة الدواء المصرية، لافتة إلى أن هناك 5 فئات سيتم تطعيمها تدريجيا وهم الطواقم الطبية فى العزل ثم الفرز ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاشخاص العاديين .

وأعطت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إشارة بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية والبدء بتطعيم أول طبيب بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية على أن تبدأ التطعيمات فى 40 مستشفى عزل بالجمهورية تابعين لوزارتى الصحة والتعليم العالى .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاء.