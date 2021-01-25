شكرا لقرائتكم خبر عن مجهودات الحكومة لتنمية محافظات الصعيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت جلسات مجلس النواب لاستعراض برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، فى مقدمتها إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كلمة أمام "النواب" الأسبوع الماضى، استعرض خلالها أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في هذا البرنامج وما جاء بتقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته أن الدولة سعت جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية على أرض هذا الوطن، مستعرضا جهود التنمية للقيادة السياسية بصعيد مصر، ونرصد إليكم طبقا لما هو مخطط فى المرحلة الأولى :

- إجمالى المشروعات الممولة حتى 2020 حوالي 2575 مشروعاً بمحافظتي قنا وسوهاج .

- ساهمت فى توفير 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- إطلاق برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.

- استهداف 68 قرية في 5 محافظات باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالى 625 مشروعا بهذه المرحلة .

- البدء فى تنفيذ المرحلة ثاني فى 50 مركزاً ب20 محافظة وإجمالى 1400 قرية.

- يصل عدد المستفيدين منها 18 مليون مواطن.