شكرا لقرائتكم خبر عن الميكانيكا والكهرباء: الانتهاء من برامج الصيانة بمحطات المياه بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه يتم متابعة حالة المحطات والمناسيب خلال فترة الأمطار والمناسيب التصميمية وجميع المحطات جاهزة للعمل بكامل طاقتها خلال الطوارئ.

أضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من أعمال محطة الغريرة علي النيل بالأقصر بعد إنهاء كافة برامج الصيانة لها لفترة السدة الشتوية وجاهزية جميع وحداتها للموسم الصيفي المقبل، وكذلك محطة الحبيل وتنفيذ برامج الصيانات والعمرات بموسم السدة الشتوية .

يشار إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كلف قيادات الوزارة بالمرور والمتابعة الدورية والمستمرة للجسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.

وأوضحت وزارة الرى، أنها كلفت أجهزتها بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعة لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريك المطلوبة للممر الملاحي، وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأخذ الاستعدادات اللازمة أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات.