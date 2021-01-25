شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية مشروع تبطين وتأهيل الترع فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والرى، أعمال تأهيل الترع فى محافظات الجمهورية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لترشيد المياه ومنع إهدارها.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات لا تعرفها حول أهمية مشروع تبطين الترع:

1- إعادة القطاع المائى إلى الاورنيك التصميمى .

2- تقليل البخر ومنع التسرب والرشح أسفل القاع والجسور.

3- معالجة الانهيارات والاستبحار وإزالة العوائق من حشائش وخلافه.

4- سرعة وصول المياه إلى النهايات فى بداية أدوار العمالة مما يزيد من الإنتاجية وتحسين الاقتصاد.

5- توفير مياة للمناطق المتعبة واستصلاح اراضى جديدة مما يعظم الاستفادة من نقطة المياه.

6- توفير نفقات الصيانة الدورية للترع .

7- المشروع له بعد اجتماعى منها تشغيل عدد وفير من العمالة .

8- توسعة الطرق و الجسور فى بعض الاحيان قد تصل متوسط ٥ متر تقريبا.

9 - على الرغم من جائحة الكورونا إلا أن المشروع لم يتوقف مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية.

10 - المشروع ملك لكل المصريين لاستدامة الثروة المائية والمحافظة عليها مسئولية مجتمعية.