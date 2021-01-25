شكرا لقرائتكم خبر عن "السياس" يحولون شارع بالجيزة إلى جراش.. والسكان تستنجد بالمحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول شارع مبارك المتفرع من عز الدين عمر المتفرع من شارع الهرم بمنطقة العريش بالهرم خلف بنك الإسكان، في الجيزة، إلى جراج بفعل أصحاب السيارات وبوابى العمارات بعد أن وضعوا حواجز حديدية في الشارع لتقسيمه إلى حارات للسيارات من أجل تحصيل مبالغ شهرية عن كل سيارة، وأصبح الشارع الذى يبلغ عرضه 20 متر ممرا لسيارة واحدة بصعوبة، ولا يمكن أن يمر منه سيارتان في اتجاهين، فضلا عن العمارات التي أنشئت أمامها أرصفة يمتد عرضها في الشارع لما يقرب من 3 أمتار.

الشارع أصبح شبه جراج خاصة في المسافات أمام العمارات 35 و42 والعمارة التي بها ماركت، وأيضا أمام العمارات المقابلة لها، كل هذا يحدث رغم أن هذا الشارع على بعد أمتار قليلة من مقر حى الطالبية الجديد الواقع بشارع عز الدين عمر المتفرع من شارع الهرم.

ناشد سكان الشارع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، التدخل لرفع هذه الإشغالات، خاصة أن هناك سيارات مركونة منذ سنوات لا تتحرك، وفتح حركة المرور بالشارع وردع بلطجة البوابين الذين حفروا ووضعوا حديد بالشارع لعمل حارات للسيارات ليتحصل على مبالغ عن كل سيارة وراء ذلك، بالإضافة إلى أن أغلب السيارات تغلق الشارع بعد الساعة 5 مساء، وفى النهار يتم حجز أماكنها بالحواجز الحديدية .

من جانبها، أكدت محافظة الجيزة أنها بدأت تطبيق قانون انتظار السيارات في الشوارع لتنظيم الانتظار ومنع بلطجة السايس، بالإضافة إلى فتح الشوارع أمام حركة المرور، والعمل على تسهيل الخدمات للمواطنين، موجه مسئولي الحى برفع المتاريس الحديدية بالشارع المذكور.