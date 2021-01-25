شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة لمستفيدى مبادرة مشروعات الإنتاج الحيوانى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من مبادرة مشروعات الإنتاج الحيوانى، وخاصة المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

تشرف وزارة الزراعة، من خلال لجان ميدانية على المستفيدين من مبادرات البنك المركزي للإنتاج الحيواني والداجنى ، وذلك تنفيذا للبروتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجة القروض لدعم صغار المربيين والمراة الريفية .

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجانا مشكلة لمتابعة البروتوكول والمستفيدين من مبادرة مشروعات الإنتاج الحيوانى ميدانياً بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الإستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

فيما يواصل قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد، تواصل الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بالقطاع بتكثيف الدور التوعوى والإرشادى فى عدة محافظات وذلك من خلال عقد ندوات فى مديريات الزراعة، مع صغار المربين ومهندسى الإنتاج الحيوانى بالمديريات والإدارات الزراعية ،للتعريف بمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى.