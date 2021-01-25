شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبلة الكحلاوى.. هنا فاضت روح الداعية الإسلامية إلى بارئها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامى، عن عمر يناهز 72 عاما، وهى من مواليد 15 ديسمبر 1948.

الدكتورة عبلة الكحلاوى أستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت فى إلقاء دروس يومية للسيدات فى مسجد والدها محمد الكحلاوى فى البساتين وركزت فى محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوى، جمعية خيرية فى المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة ل مجمع الباقيات الصالحات فى المقطم، وأعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.

وأضافت الأسرة: بقلوب يملأها الألم واجساد كساها الحزن.. ولكنها بقضاء الله راضية...تنعى أسرة د.عبلة الكحلاوى إلى الأمة المصرية والإسلامية رحيلها منذ قليل فقدارتحلت الى جوار ربه.. بعد رحلة قصيرة مع المرض، اللهم اجمعنا معها فى مستقر رحمتك.. ولقاء على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسأل أحبابنا لها الدعاء بالرحمة جزاء لما قدمت لله والوطن واهلها فى كل مصر الطيبين

وستقام صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات".