شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات هامة عن امتحانات 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر طلاب الثانوية العامة دفعة 2021، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة من حيث عدد الفرص الامتحانية التى يخوضها الطالب، وكيف يؤدى الطلاب الاختبارات، كأول دفعة للثانوية العامة ضمن نظام التقييم الجديد، ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى 10 معلومات هامة عن شكل الامتحان والأسئلة.

ـ الامتحان يعقد 19 يونيو المقبل حسب الخريطة الزمنية إلكترونيا.

ـ تمنح الوزارة 3 فرصة امتحانية للطلاب.

ـ يسمح للطالب دخول الـ" 3 فرص بالدرجة الكاملة.

ـ للطالب حرية دخول أى محاولة.

ـ الفرص الثلاثة اختيارية للطالب بالدرجة الكاملة.

ـ الامتحان يعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد.

ـ لن يتضمن الامتحان أسئلة مقالية تم حذفها.

ـ الأسئلة تعتمد على نظام التقييم الجديد.

ـ الأسئلة مصممة لقياس الفهم ونواتج التعلم.

ـ عدد جزئيات الأسئلة قد يصل إلى 30 سؤالا بكل مادة.