شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الداعية عبلة الكحلاوي تنعاها: «وداعًا.. وموعدنا على الحوض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة مروة ياسين، أستاذة الإعلام بجامعة بني سويف، والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية، مساء الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ابننتها عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «وداعا وموعدنا على الحوض، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

اضافت: «بقلوب يملؤها الألم وأجساد كساها الحزن ولكنها بقضاء الله راضيه، تنعى أسرة د.عبلة الكحلاوى إلى الأمة المصرية والإسلامية رحيلها منذ قليل فقد ارتحلت إلى جوار ربها بعد رحلة قصيرة مع المرض».

أضافت: «اللهم اجمعنا معها في مستقر رحمتك، ولقاء على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل أحبابنا لها الدعاء بالرحمة جزاء لما قدمت لله والوطن واهلها في كل مصر الطيبين».

وستقام صلاة الجنازة على الداعية عبلة الكحلاوي بعد صلاة الظهر بمسجدها بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.