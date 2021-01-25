شكرا لقرائتكم خبر عن ندب سامية سامي للقيام بمهام واختصاصات الوكيل الدائم لوزارة الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بندب سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، لتكون أول وكيل دائم للوزارة بعد إعادة الهيكلة، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطريق المُقرر قانوناً.

التحقت سامية سامي بالعمل بوزارة السياحة عام ١٩٩١ بمكتب الوزارة بميناء القاهرة الجوي، حيث أسند لها العديد من المهام والمسئوليات والعديد من الوظائف الإشرافية، فقد تم تعيينها مدير عام لمكتب الوزارة بالمطار، ثم رئيسا للإدارة المركزية للمكاتب الداخلية، حتى شغلت منصب القائم بأعمال رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة.

وهي حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة، وقد تلقت العديد من الدورات التدريبية الهامة في مجالات إدارة الأعمال والعلاقات العامة والترجمة من الجامعة الأمريكية، وكما اجتازت برنامج الشهادة المهنية في تحسين خدمات التمثيل السياحي، وProfessional Certificate In Improving Touristic Representation Services بالجامعة الأمريكية وعدة دورات تخصصية أخرى في مجال السياحة، كما حصلت على شهادة إدارة جودة الخدمة بالمطارات من مجلس المطارات الدولي (ACI) بجنيف .