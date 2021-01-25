شكرا لقرائتكم خبر عن معلمو كفر الشيخ يستغيثون بالمحافظ لتنفيذ أحكام قضائية بأحقيتهم في بدلات وحوافز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث عدد من المعلمين بالإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ بالمحافظ اللواء جمال نورالدين للتدخل لتنفيذ الأحكام القضائية بأحقيتهم في حافز 25%، بدل المعلم والاعتماد، ورصيد الإجازات للمحالين للمعاش، وحافزمعلمي الصف الثاني الابتدائي وغيرها من الأحكام القضائية.

وقال عبدالله إبراهيم الجرم، رئيس اللجنة النقابية لمعلمي كفرالشيخ، في مذكرته للمحافظ، إن «المعلمين صدرت لهم آلاف الأحكام القضائية النهائية منذ عدة سنوات إلا أن المسؤولين بمديرية التعليم يتعنتون معهم ولم ينفذوا تلك الأحكام».

وتقدم محمد إسماعيل دراز، رئيس اللجنة النقابية لملعمي دسوق، ببلاغ لفرع الرقابة الادارية بدسوق بنفس الخصوص، وقال للمصري اليوم إنه «لو استمر تجاهل المسؤولين بمديرية التعليم وعدم تنفيذ الأحكام القضائية ستضطر النقابة لرفع دعوى عزل وحبس ضد المسؤولين تنفيذا للقانون».