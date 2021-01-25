شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف سبب وفاة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامى التى توفيت أثر إصابتها بفيروس كورونا، قائلة : "لجأت للمستشفى فى حالة متأخرة، وتم إرسال طاقم طبى صباح اليوم وكانت حالتها سيئة للغاية" محذرة كبار السن : "أى شخص بعد سن الخمسين عاما لو عنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى فى بداية الأعراض لفيروس كورونا ليتم شفائه قبل تأخر الحالة".

وأضافت خلال مداخلة، مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن أى شخص يبلغ أكثر من 65 سنة فى الغالب يعانى من أمراض مزمنة وعليه التوجه إلى أقرب مستشفى للتسجيل فى أخذ اللقاح كورونا، لافتة إلى أن اللقاح اختيارى لأى طبيب وأكثر من 30% من الأطباء وافقت على أخذ لقاح كورونا.

وأوضحت أن كل مسجل على برنامج تكافل وكرامة سيكون لقاح كورونا مجانا لهم، مضيفة أن صندوق تحيا مصر هو الذراع التمويلية للقاحات كورونا، وكذلك رجال أعمال تبرعوا لغير القادرين، مؤكدة أن لجنة من منظمة الصحة العالمية أوضعت تقرير إيجابى على قدرة فاكسيرا على التصنيع وقاربنا على توقيع عقد شراكة مع كبرى شركات تصنيع لقاحات كورونا، وسيتم التصنيع والتصدير لقارة أفريقيا، مشيرة إلى أنها بالأسبوع الماضى تفقدت مشروعا كبيرا جدا لمخازن لقاحات الأمصال فى حلوان، مضيفة أنه تم التعاقد مع جافى على 40 مليون جرعة، و20 مليون من استرازينيكا، و20 مليون جرعة من اللقاح الصينى، مؤكدة أن 95 % من إنتاج لقاحات كورونا ذهبوا إلى 10 دول فقط فى العالم.

وأشارت إلى أن كل شخص يتناول التطعيم الأول إلى لو يكون له تطعيمه متواجد بالدولة، ولم يتم تطعيم الأفراد والانتظار حتى تأتى جرعة أخرى من الخارج، لابد وأن يكون الشخص يأخذ جرعتين، مؤكدة أنه تم التعاقد ودفع الأموال لشركة استرازينيكا الجمعة الماضية وسيتم شحن اللقاحات ضد كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أنه تم عمل نظام حكومة وميكنة كاملة لمتابعة الأكسجين فى المستشفيات، وتم ربط النظام للحوكمة بمكتب لرئيس، ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة.