شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة وإحالة بيان وزير الزراعة إلى اللجنة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب بيان السيد القصير وزير الزراعة، الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وتم رفع الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الواحدة ظهرا، حيث يستمع المجلس إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى جلساته الرقابية التى استهل بها أعمال دور الانعقاد الأول، بجلسة قوية، يوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيانى وزيرى الخارجية والطيران المدنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.