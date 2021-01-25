شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرتغال يفوز بولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النتائج المرحلية للانتخابات الرئاسية فى البرتغال، أن رئيسها الحالى، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تمكن من الفوز بولاية ثانية وسط إغلاق عام تشهده الدولة المتضررة بشدة جراء كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت بيانات وزارة الداخلية البرتغالية إلى أن دي سوزا حصد، بعد فرز حوالي 80% من بطاقات الاقتراع، دعم نحو 64% من الناخبين، ليأتي في الموقع الثاني زعيم حزب "كفى" اليميني، أندري فينتورا، الذي حصل على 12.5%، بينما تحتل المرتبة الثالثة النائب الأوروبية السابقة، الاشتراكية آنا غوميشن بـ10.4%.

وحصد دي سوزا، وهو أستاذ قانون سابق يبلغ 72 عاما اشتهر كمعلق سياسي عبر التلفزيون، الدعم الضروري لتحقيق الفوز في الانتخابات ضمن الجولة الأولى.