شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لن نتوقف عن تطعيم لقاح كورونا.. ومصر ستكون مركزا لتصنيع اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، إنه تم البدء بتطعيم الأطقم الطبية لأنهم خط الدفاع الأول من مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، وسوف نستكمل المستشفيات الجامعية والشرطة والجيش.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الخطوة التالية ستكون كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، وهذا مرتبط بالدفاعات التي يتم توريدها من لقاح كورونا.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى كانت 50 ألف جرعة لقاح، ولن نعطي الجرعة الأولى لمواطن ليس لدينا الجرعة الثانية له، لأن ما يفصل بينهما 21 يوما، ولا يوجد أي دولة في العالم لديها مخزون يكفي الشعب بأكمله، والجميع يعتمد على التوريدات.

وأوضح أن مصر لديها تنوع في مصادر الحصول على لقاح فيروس كورونا، سواء اللقاح الصيني أو الروسي أو غيرهما، بخلاف الكمية التي تم التعاقد عليها مع التحالف الدولي للتطعيمات، لافتاً إلى أن مصر ستكون مركزا لتصنيع اللقاحات بالمنطقة.