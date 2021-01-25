شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: توفير لقاح كورونا بـ 100 جنيه ومجانا لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها "الكهرباء": البدء فى تطوير ورفع كفاءة شبكات 145 قرية بتكلفة 175 مليون جنيه، والبنك الزراعى يعلن تنازله عن ديون المزارعين المتعثرين بقيمة 6.3 مليار جنيه

الصحة: تعاقدنا مع شركات دولية لتأمين احتياجاتنا بـ100 مليون جرعة ضد كورونا

"الكهرباء": البدء فى تطوير ورفع كفاءة شبكات 145 قرية بتكلفة 175 مليون جنيه

التنمية المحلية: 9 معايير لاختيار القرى للانضمام لقطار التطوير بـ"حياة كريمة"

البنك الزراعى يعلن تنازله عن ديون المزارعين المتعثرين بقيمة 6.3 مليار جنيه

"الصحة": نسعى لتأمين لقاح كورونا لـ 20 % من المواطنين فى المرحلة الأولى

وزير الزراعة: تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية المنتهية عقودهم

وزير الزراعة: إضافة 600 ألف فدان جديدة للرقعة الزراعية نتيجة حصر وتصنيف الأراضى

وزيرة الصحة: كل العاملين بمستشفيات العزل يحصلون على لقاح كورونا

الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى فى إطار شامل ومتكامل

أول طبيب يحصل على التطعيم ضد كورونا: "اللقاح فعال وهيحمينا كلنا"

وزيرة الصحة تكشف خريطة جرعات لقاح كورونا المقرر توفيرها للتطعيم

الصحة: توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا محليا خلال أسابيع والتصدير لأفريقيا

الصحة: سنوفر 100 مليون جرعة من لقاح كورونا والقادر يتحمل جزءا بسيطا من الثمن

وزير الرى أمام النواب: ملف سد النهضة مسئولية كل مؤسسات الدولة المصرية

مستشار الرئيس: لم نواجه أى مشكلة فى معدات أو أجهزة التنفس لعلاج مصابى كورونا

القوى العاملة: الخميس 28 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الفقر من 32.5% لـ29.7% رغم جائحة كورونا

وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا للمواطنين بـ 100 جنيه ومجانا لغير القادرين